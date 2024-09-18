«Аль-Наср» объявил о назначении Пиоли на пост главного тренера

Итальянский тренер Стефано Пиоли возглавил «Аль-Наср», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

О сроках соглашения с 58-летним специалистом не уточняется.

Ранее сообщалось, что тренеру предложили соглашение до конца июня 2026 года с зарплатой около 8 миллионов евро в год.

Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019 по май 2024 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии в сезоне-2021/22.

«Аль-Наср» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии-2024/25. 17 сентября клуб отправил в отставку Луиша Каштру, который работал с командой с июля 2023 года.