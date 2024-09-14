«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 14 сентября

«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе имени принца Турки бин Абдул Азиза в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Эр-Рияд» — «Аль-Хиляль» можно по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями игры можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/25 сыграно 2 тура. «Эр-Рияд» набрал 4 очка и занимает пятую строчку премьер-лиги, «Аль-Хиляль», победив в обоих матчах, возглавляет турнирную таблицу.

В прошлом сезоне Саудовской Про-Лиги команды встречались дважды. В обоих матчах сильнее был «Аль-Хиляль» (3:1; 6:1).