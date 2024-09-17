Бывший одноклубник Роналду по «Аль-Насру» может продолжить карьеру в РПЛ

Владо Божиноски, агент бывшего защитника «Аль-Насра» Гислена Конана заявил, что футболист может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

«Мы рассматриваем все возможные варианты для продолжения карьеры Конана до окончания окна для свободных агентов. РПЛ — не исключение. Уже были косвенные контакты по этому поводу», — приводит Sport24 слова Божиноски.

Конан выступал за «Аль-Наср» с июля 2022 года по сентябрь 2023 года, в сезоне-2023/24 футболист играл за другой саудовский клуб «Аль-Файха» на правах аренды.

В настоящий момент 28-летний ивуариец является свободным агентом.