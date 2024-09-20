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«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Иттифак» и «Аль-Наср» встретятся в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 20 сентября. Матч пройдет на стадионе имени принца Мохаммеда бин Фахда в Даммаме (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент стриминговой платформы доступен при условии подключения подписки).

Следите за ключевыми событиями игры «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 4-й тур
20 сент, 21:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
Аль-Наср

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в 3 матчах чемпионата, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Аль-Иттихад» одержал 3 победы в 3 матчах и с 9 очками возглавляет таблицу. «Аль-Наср» имеет в своем активе 5 очков и располагается на 7-й строчке.

ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
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