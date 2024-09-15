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Нападающий саудовского «Аль-Шабаб» попал в больницу, упав с балкона своего дома

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Шабаб» Фахад Аль-Муваллад был помещен в отделение интенсивной терапии после падения с балкона второго этажа своего загородного дома в Дубае. Об этом сообщает портал Arab News.

В полиции Дубая заявили, что сотрудники рааследуют происшествие.

Сообщается что футболист находится под наблюдением в больнице, где медицинские бригады оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

29-летний Аль-Муваллад выступает за «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда с 2022 года. На его счету 54 матча и 13 голов за сборную Саудовской Аравии.

Источник: Arab News
Футбол
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