Нападающий саудовского «Аль-Шабаб» попал в больницу, упав с балкона своего дома

Нападающий саудовского клуба «Аль-Шабаб» Фахад Аль-Муваллад был помещен в отделение интенсивной терапии после падения с балкона второго этажа своего загородного дома в Дубае. Об этом сообщает портал Arab News.

В полиции Дубая заявили, что сотрудники рааследуют происшествие.

Сообщается что футболист находится под наблюдением в больнице, где медицинские бригады оказывают ему необходимую медицинскую помощь.