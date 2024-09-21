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Сегодня, 01:17

Роналду посвятил болельщикам победу над «Аль-Иттифаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттифаком» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний поругалец открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти.

«Отличная командная работа! Сегодня вечером была одержана важная победа — она для болельщиков», — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/25 Роналду сыграл в 6 матчах во всех турнирах за «Аль-Наср», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду. «Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Иттифак», Роналду реализовал пенальти

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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