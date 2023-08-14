И это только первый тур чемпионата!

Малком роскошно дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. В 1-м туре «Аль-Хиляль» встречался с клубом «Абха» и добился уверенной победы — 3:1.

Все три гола у гостей забил экс-лидер «Зенита».

Бразилец открыл счет уже на 31-й минуте: после передачи Аль-Досари на пустые ворота Малком был точен. На 55-й минуте при счете 1:1 вингер снова вывел команду вперед — принял мяч на углу штрафной, развернулся и нанес точный удар в ближний угол. Наконец, на 77-й минуте Малком оформил хет-трик: нашел свободную зону на левом краю штрафной и отличился в третий раз.

Это не первые результативные действия игрока в Саудовской Аравии — ранее он отметился двумя голами и одной результативной передачей в трех матчах Кубка арабских чемпионов.

Всего на счету Малкома уже пять голов в четырех играх за «Аль-Хиляль».

Бывший игрок «Зенита» стал пятым футболистом, который в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии оформил хет-трик. Ранее это удалось Роберто Фирмино в составе «Аль-Ахли».

В составе соперника «Аль-Хиляля» дебютировал экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк. Прошлый сезон он провел за «Аль-Шабаб», а этим летом на правах свободного агента перешел в клуб «Абха», где теперь играет еще один бывший железнодорожник Франсуа Камано. В матче с командой Малкома поляк отметился ассистом.

Что касается Малкома, то бразилец уже адаптировался в новой лиге и вместе с Рубеном Невешом ожидает еще одного статусного партнера. «Аль-Хиляль» готовится к приезду звезды «ПСЖ» и сборной Бразилии — Неймара.

В понедельник издание L'Equipe сообщило, что бразилец уже подписал контракт с клубом Саудовской Аравии. За его трансфер заплатят 120 миллионов евро с учетом бонусов. А зарплата Неймара составит 160 миллионов евро за два года.