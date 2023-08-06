Малком уже зажигает в Саудовской Аравии! Забил в первом же матче, а Бензема промазал пенальти

В финале Клубного кубка арабских чемпионов экс-звезда «Зенита» может встретиться с Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии еще не стартовал, но местные клубы уже борются за победу в престижном турнире — Клубном кубке арабских чемпионов. Это соревнование нерегулярно проводится с начала 1980-х, и в нем, как несложно догадаться по названию, участвуют лучшие команды из стран арабского мира.

Аравийские клубы — одни из сильнейших в Азии, и в этом году все четыре представителя самой модной лиги момента преодолели групповой этап. Правда, «Аль-Хиляль» вполне мог вылететь — новая команда Малкома впервые победила лишь в третьем туре и обеспечила себе место в плей-офф.

Почти все звездные новички «Аль-Хиляля» дебютировали за клуб в группе — Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали уже выходили на поле в синей футболке. Малкома тоже хотели заявить на предыдущий матч, но «Зенит» ждал первого платежа из Саудовской Аравии, поэтому формально трансфер был осуществлен лишь в четверг. Однако четвертьфинал с «Аль-Иттихадом» — действующим чемпионом Саудовской Аравии — Малком начал с первых минут.

Фото ФК «Аль-Хиляль»

У соперника тоже хватает персон первой величины. По именам состав «Аль-Иттихада» даже звучнее: Карим Бензема, Нголо Канте и Жота (экс-форвард «Селтика») вышли с первых минут, а Фабиньо только-только перешел и пока оказался вне заявки. Но третья команда прошлого чемпионата обыграла первую.

Малком провел яркий матч. Бразилец играл на позиции центрального нападающего в схеме 4-2-3-1 и постоянно находился на острие. На 14-й минуте «Аль-Хиляль» открыл счет — забил Милинкович-Савич. Но если бы в том эпизоде мяч отскочил от штанги, то экс-зенитовец добил бы его в сетку. А в конце первого тайма, уже при счете 2:0, Малком едва не сделал счет разгромным — он рыбкой тянулся к мячу, пытаясь головой замкнуть подачу с левого фланга, но не попал в створ.

В начале второго тайма Ромариньо отыграл один мяч, но на 70-й минуте бывший форвард «Зенита» восстановил преимущество «Аль-Хиляля» в два мяча. Дебютный гол Малкома получился нетипичным для него: головой, в падении. То, что у бразильца не вышло в первом тайме, получилось во втором.

Фото ФК «Аль-Хиляль»

Счет 3:1 так и не изменился до конца встречи, хотя моменты были у обоих ворот. На 79-й минуте «Аль-Иттихад» вообще получил возможность исполнить 11-метровый. К мячу подошел Бензема, но действующий обладатель «Золотого мяча» попал в штангу.

«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал, где сыграет либо с аравийским «Аль-Шабабом», либо с «Аль-Вахдой» из ОАЭ. А в решающем матче, вполне возможно, Малком встретится с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.