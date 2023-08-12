Дубль португальца принес «Аль-Насру» победу в Кубке арабских чемпионов, но он получил травму.

Шанс на трофей

Чемпионат Саудовской Аравии уже стал самой модной лигой года, и это только начало. Новые звезды там появляются едва ли не каждую неделю, хотя сезон уже стартовал, и экс-форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, к примеру, уже успел оформить хет-трик за «Аль-Ахли».

Но в Азии хватает и других престижных соревнований. Одно из них — Кубок арабских чемпионов, в котором, как понятно из названия, участвуют еще и африканские клубы. Вообще этот турнир был запущен еще в начале 1980-х, но он нерегулярный. За все время своего существования он по разным причинам несколько раз менял название и, бывало, не проводился по четыре года. Предыдущий финал был сыгран в 2021 году, и тогда победителем стал марокканский клуб «Раджа».

На этот раз было решено перетряхнуть формат и провести финальный этап Кубка арабских чемпионов в одной стране — Саудовской Аравии. Отборочный турнир стартовал еще в начале марта, и тогда в нем участвовали клубы из самых экзотических стран вроде Джибути и Сомали. Но до финала добрались настоящие гранды арабского футбола — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», занявшие соответственно второе и третье места в минувшем чемпионате Саудовской Аравии.

Блестящий вратарь «Аль-Хиляля»

Оба клуба, пожалуй, были самыми заметными в этом году среди местных, так что и болельщикам запомнились больше остальных. «Аль-Наср» — это команда Криштиану Роналду, где с лета играют Садио Мане, Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана, а также уже пару лет выступает Талиска. «Аль-Хиляль» — тот самый клуб, предлагавший Лионелю Месси рекордный контракт, а также до сих пор рассчитывающий перекупить Килиана Мбаппе. За него играют Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали и, конечно же, Малком.

Все зарубежные звезды вышли в основных составах аравийских грандов и, как и предполагалось, подарили болельщикам зрелищную игру. В начале матча лучше соперника выглядел «Аль-Хиляль», который несколько раз угрожал воротам соперника, но примерно после 15-й минуты «Аль-Наср» перехватил инициативу.

Криштиану Роналду поначалу не был самым заметным героем встречи. Португальца плотно опекали в обороне, поэтому под светом софитов оказывались другие звезды. Чаще всего — Брозович: хавбек сборной Хорватии играл куда выше, чем в «Интере», и не только создавал моменты для партнеров, но и сам пытался завершить их.

Но забить желто-синие не сумели, виной тому — фантастическая игра голкипера «Аль-Хиляля» Мохаммеда Аль-Оваиса. Он блестяще действовал на линии и совершил немало эффектных сейвов. И если вам вдруг показалось, что где-то слышали эту фамилию, то вам не показалось: именно голкипер сборной Саудовской Аравии стал одной из главных причин того, почему аргентинцы сенсационно проиграли в стартовом матче ЧМ-2022.

Голевая передача Малкома

Криштиану впервые сверкнул только прямо перед перерывом, когда очень опасно пробил в Аль-Оваиса с близкого расстояния, но из офсайда. А что же Малком? Бразилец, как и португалец, номинально исполнял роль центрфорварда — играя на этой позиции, экс-зенитовец забил в двух матчах подряд. На этот раз Малком провел довольно посредственный первый тайм, хотя очень активно двигался без мяча, помогая «Аль-Хилялю» в прессинге. Все важнейшие действия бразильский нападающий приберег на вторую половину встречи.

На 51-й минуте Малком сместился на левый фланг, добрался до линии ворот и оттуда ассистировал соотечественнику Микаэлу — 1:0. А чуть позже рывок бразильца по правой бровке привел к тому, что защитник «Аль-Насра» Абдулелах Аль-Амри уронил Малкома прямо у входа в свою штрафную. Марокканский арбитр Редуан сперва показал желтую карточку, но ВАР помог ему принять верное решение — удаление. Малком к голевой передаче прибавил заработанную на себе красную.

Переворот имени Роналду

«Аль-Наср» оказался в тяжелой ситуации. Команде Луиша Каштру нужно было обязательно забивать в меньшинстве сопернику, чей голкипер поймал кураж. Но ничего невозможного нет, когда есть Роналду — на 74-й минуте Криштиану вместе с партнерами убежал в контратаку и замкнул прострел. Португалец забил в пятом подряд матче Кубка арабских чемпионов.

Игра раскрылась, и следом в ворота «Аль-Насра» назначили пенальти за то, что Милинкович-Савич рухнул в чужой штрафной под давлением защитника. Но, посмотрев повтор, марокканский судья изменил решение и отменил пенальти, что вызвало недоумение у футболистов «Аль-Хиляля». Однако это их только раззадорило, и вплоть до истечения добавленного времени команда Жорже Жезуша старалась забить. Свой момент был и у Малкома, который накрутил финтами защитников в чужой штрафной, но его передача оказалась безадресной.

Травма португальца и первый трофей

Если следовать логике, то овертайм должен был негативно сказаться на «Аль-Насре». Желто-синие и так уже много времени проводили вдесятером, но при этом не спешили с заменами и вообще играли в энергозатратный футбол — большими силами выбегали в контратаки, высоко встречали оппонентов. Однако все получилось наоборот.

Криштиану мог забить уже на второй минуте дополнительного времени, но защитник «Аль-Хиляля» Аль-Булеахи вынес мяч с линии ворот, а следом Роналду все-таки оформил дубль — Фофана выстрелил в перекладину, а португальский форвард сыграл на добивании. Играть еще предстояло долго, однако «Аль-Хиляль» провел на удивление беззубый овертайм: находясь в большинстве, команда Жезуша почти ничего не создала и так и не сумела забить.

А «Аль-Наср» выстоял, но по пути к трофею потерял своего главного бойца — на 112-й минуте Роналду неудачно пошел в подкат, сам сфолил, но при этом еще и получил травму. Криштиану даже не смог самостоятельно покинуть газон — его увезли с поля и заменили. Впрочем, без своего лидера «Аль-Наср» выдержал вялый натиск оппонентов, а португалец после финального свистка даже, прихрамывая, отправился отмечать свой первый титул на Аравийском полуострове. И, конечно, заслуженный, ведь Роналду с шестью мячами стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов.

А время Малкома еще придет — он уже показывает, что готов стать ярчайшей звездой лиги и затмить Криштиану. Но не в этот день.