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Сегодня, 18:06

В Иране фанаты бежали за автобусом Роналду из аэропорта в отель

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Приезд Криштиану Роналду в Иран вызвал ажиотаж среди местных жителей.

Нападающий вместе с клубом прибыл в Тегеран для участия в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» 19 сентября встретится с местным клубом «Персеполисом». Начало встречи — в 21.00 мск.

Множество фанатов встретили «Аль-Наср» в аэропорту Тегерана, а после — принялись бежать за автобусом саудовского клуба, что усложнило движение на дороге. Позже — болельщики ворвались в отель, где разместилась команда.

Ранее Роналду получил в подарок персидский ковер от представителей «Персеполиса». Также в группе E «Аль-Наср» встретится с катарским «Аль-Духаилем» и таджикским «Истиклолом».

Сегодня стало известно, что на онлайн-платформах Ирана продают вещи, к которым прикасался Роналду.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Персеполис
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В Иране продают вещи, к которым прикасался Роналду, среди них — арбуз и салфетки
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