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Сегодня, 15:55

Криштиану Роналду получил ковер в подарок от иранского клуба «Персеполис»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Представители «Персеполиса» подарили нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду персидский ковер.

Таким образом иранский клуб встретил 38-летнего португальца, который прилетел вместе со своей командой на игру Азиатской Лиги чемпионов.

Фото Reuters

Матч первого тура групповой стадии Азиатской лиги чемпионов «Персеполис» — «Аль-Наср» состоится во вторник, 19 сентября в Тегеране и начнется в 21.00 по московскому времени.

«Аль-Наср» и «Персеполис» выступают в группе E вместе с катарским «Аль-Духаилем» и таджикским «Истиклолом».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Персеполис
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