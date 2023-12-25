Три клуба из Саудовской Аравии интересуются Алексисом Санчесом

«Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак» проявляют интерес к нападающему «Интера» Алексису Санчесу, утверждает журналист Экрем Конур.

По данным источника, трансфер 35-летнего чилийца может состояться этой зимой.

Сам футболист в ноябре заявлял, что хотел бы перейти в одну из команд американской лиги МЛС.

В сезоне-2023/24 Санчес забил 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.