Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:23

Три клуба из Саудовской Аравии интересуются Алексисом Санчесом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак» проявляют интерес к нападающему «Интера» Алексису Санчесу, утверждает журналист Экрем Конур.

По данным источника, трансфер 35-летнего чилийца может состояться этой зимой.

Сам футболист в ноябре заявлял, что хотел бы перейти в одну из команд американской лиги МЛС.

В сезоне-2023/24 Санчес забил 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Алексис Санчес
Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Иттихад
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Роман Костомаров признан лучшим спортсменом России 2023 года
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адетокумбо считает Роналду величайшим футболистом

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости