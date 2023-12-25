Адетокумбо считает Роналду величайшим футболистом

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на вопрос фанатов о том, кого из португальских футболистов он взял бы в футбольную команду «Нэшвилл», совладельцем которой является.

«Хороший вопрос, у вас в стране потрясающие футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку — они были моими любимыми игроками в детстве. Но в конце концов есть еще единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта. Он такой целеустремленный. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Поэтому я бы выбирал величайшего, Криштиану Роналду», — отметил баскетболист.

38-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года португалец стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, за который провел 42 матча и отметился 35 голами.