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Сегодня, 09:42

«Ты мой кумир!» Роналду сделал рождественский подарок сыну Марсело в виде своей футболки

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Роналду сделал рождественский подарок сыну Марсело.
Фото Соцсети
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве рождественского презента подарил свою игровую футболку сыну защитника «Флуминенсе» Марсело, с которым они вместе играли за «Реал».

«Спасибо большое, Криш! Я люблю тебя, ты мой кумир», — написал сын Марсело в своей социальной сети.

38-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года португалец стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, за который провел 42 матча и отметился 35 голами.

Криштиану Роналду
Марсело Виейра (Марсело)
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