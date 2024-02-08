Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году

По данным журнала Sportico форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.

39-летний португалец за год заработал 255,3 миллиона евро.

Большую часть от этой суммы футболист получает по контракту с клубом — 137 миллионов евро, а остальную часть благодаря рекламным контрактам.

На втором месте в рейтинге расположился гольфист Джон Рам — 188,4 миллиона евро, на третьем форвард «Интер Маями» Лионель Месси (120,66 млн евро).

Замкнули топ-5 Леброн Джеймс (125,7 долларов) и Килиан Мбаппе (125 миллионов долларов).