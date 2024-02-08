Роналду выйдет в стартовом составе в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» объявили стартовые составы перед товарищеским матчем.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду выйдет с первых минут.

«Аль-Наср»: Наджар, Бушал, Аламри, Ляпорт, Теллес, Хайбари, Отавио, Брозович, Талиска, Аль-Гариб, Роналду.

«Аль-Хиляль»: Буну, Сауд, Кулибали, Аль-Булаихи, Лоди, Невеш, Милинкович-Савич, Малком, Аль-Давсари, Микаэль, Митрович.

Матч пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде и начнется в 21.00 мск.