Роналду пропустил открытую тренировку «Аль-Насра» перед матчем с «Интер Майами»

«Аль-Наср» опубликовал видео с открытой тренировки клуба перед товарищеским матчем с «Интер Майами».

На общекомандной разминке не было нападающего Криштиану Роналду. 31 января сообщалось, что португалец занимался с тренером по физподготовке.

Ранее главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру заявил, что Роналду пропустит товарищеский матч с клубом из США.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в рамках сезонного кубка Эр-Рияда. Матч состоится 1 февраля на стадионе «Кингдом Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.