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1 февраля, 10:03

Роналду пропустил открытую тренировку «Аль-Насра» перед матчем с «Интер Майами»

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» опубликовал видео с открытой тренировки клуба перед товарищеским матчем с «Интер Майами».

На общекомандной разминке не было нападающего Криштиану Роналду. 31 января сообщалось, что португалец занимался с тренером по физподготовке.

Ранее главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру заявил, что Роналду пропустит товарищеский матч с клубом из США.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в рамках сезонного кубка Эр-Рияда. Матч состоится 1 февраля на стадионе «Кингдом Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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