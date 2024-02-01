Роналду и Месси не попали в заявку на товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси не примут участие в товарищеском матче между командами.

Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Саудовский клуб опубликовал заявку на матч, в которую не попал 38-летний португалец. Ранее главный тренер команды Луиш Каштру заявил, что Роналду пропустит игру, поскольку продолжает восстанавливаться после повреждения.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси также не вошел в заявку своей команды.

«Аль-Наср»: Оспина, Султан, Аламри, Лапорт, Алекс Теллес, Альсулайем, Отавио, Брозович, Таллиска, Алалева, Марран.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Аллен, Кривцов, Авилес, Грессель, Руис, Бускетс, Грегоре, Кампанья, Суарес.