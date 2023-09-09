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Родри считает, что нужно взять под контроль переход талантливых игроков в Саудовскую Аравию

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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал переход футболистов из европейских чемпионатов в Саудовскую Аравию.

«Европейский футбол проигрывает в этой ситуации. Я полагаю, что нам придется как-то контролировать этот побег талантливых игроков», — приводит слова Родри Football Daily.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В текущем сезоне 27-летний испанец провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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