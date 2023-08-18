Президент «Аль-Шабаб» назвал проблему, с которой столкнулись клубы Саудовской Аравии в трансферное окно

Президент «Аль-Шабаб» Халид Аль-Балтан рассказал, с какими трудностями столкнулся клуб в это трансферное окно.

«Просто когда упоминаешь, что ты из саудовского клуба, они утраивают свои финансовые требования! Они думают, что мы все принадлежим государственному инвестиционному фонду нашей страны. Я им говорю, что у нас нет столько денег, мы простой клуб. Это плохой год для нас, трудно договариваться с другими командами», — приводит Reddit со ссылкой на местное телевидение слова Аль-Балтана.

Этим летом «Аль-Шабаб» подписал лишь одного игрока из Европы — форварда Абиба Диалло, выступавшего ранее за «Страсбур».