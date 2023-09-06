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Роналду заявил, что их соперничество с Месси завершено

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси осталось в прошлом.

«Соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось. Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба являются хорошими игроками, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я — своим. Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается. Мы делили сцену на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга», — приводит Record слова португальского футболиста.

38-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года. Сообщалось, что его зарплата с учетом доходов от рекламы составит 200 миллионов евро в год.

На счету 36-летнего Месси семь «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, также он был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец летом этого года перешел в «Интер Майами». Его соглашение с командой из МЛС рассчитано до 2025 года.

Источник: https://www.record.pt/futebol/selecoes/detalhe/cristiano-ronaldo-anteve-jogo-da-selecao-nacional-siga-em-direto?ref=HP_DestaquesPrincipais
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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