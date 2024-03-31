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Сегодня, 13:16

Пирс Морган — о хет-трике Роналду за «Аль-Наср»: «Величайший делает это снова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Журналист Пирс Морган отреагировал на хет-трик нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче против «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Величайший делает это снова. Его 64-й хет-трик в карьере!» — написал Морган в соцсетях.

Теперь в активе 39-летнего португальца 26 голов и 9 результативных передач в 23 матчах чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне. Форвард выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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