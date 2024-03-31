Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу «Аль-Насра» и свой хет-трик

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал игру своей команды в матче против «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец принес «Аль-Насру» победу, оформив хет-трик. Соперник с 36-й минуты играл вдесятером.

«Вот как мы это делаем! Удивительная победа и еще один хет-трик!» — написал Роналду в соцсетях.

«Аль-Наср» набрал 59 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Аль-Таи» с 22 очками — на 16-й строчке.