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Неймар: «Мной движут вызовы, поэтому я перешел в «Аль-Хиляль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Новичок «Аль-Хиляля» Неймар объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в саудовский клуб. 31-летний подписал двухлетний контракт.

«Я считаю, что Криштиану Роналду начал все это, и все называли его «сумасшедшим». Сегодня вы видите, что лига растет все больше и больше. Этот чемпионат будет очень конкурентоспособным, особенно после подписаний, сделанных в это летнее трансферное окно. Вот, почему я присоединился к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти.

Очень рад написать новую историю, преследуя все цели вместе с клубом и моими товарищами по команде – выигрывая все больше и больше титулов и реализуя амбиции клуба. Я очень взволнован в этом отношении. И само собой разумеется, что когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение еще больше. Поэтому я рад присоединиться к этой лиге, это будет фантастично. Конечно, многие бразильцы будут следить за лигой. Очевидно, что ожидаю, что все бразильцы и все, кто следит за лигой, поддержат «Аль Хиляль». У меня есть для них сообщение: я сделаю все возможное, чтобы они наслаждались футболом, наша цель – выиграть все титулы», – цитирует ESPN Неймара.

 
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Неймар Сантос
Футбол
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