Криштиану Роналду подарил матери на день рождения автомобиль Porsche
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес дорогой подарок своей матери на день рождения.
31 декабря Долорес Авейру исполнилось 69 лет.
Футболист подарил маме автомобиль немецкой марки Porsche Cayenne. Видео с реакцией Долорес Авейру опубликовали в соцсетях.
Подарок Роналду в соцсетях прокомментировала сестра форварда, Катя Авейру:
«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из-за ценности подарка. Почитай своего отца и свою мать, и твои дни на земле будут долгими», — написала Авейру.
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29 дек 2023 23:07
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