Криштиану Роналду подарил матери на день рождения автомобиль Porsche

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду преподнес дорогой подарок своей матери на день рождения.

31 декабря Долорес Авейру исполнилось 69 лет.

Футболист подарил маме автомобиль немецкой марки Porsche Cayenne. Видео с реакцией Долорес Авейру опубликовали в соцсетях.

Подарок Роналду в соцсетях прокомментировала сестра форварда, Катя Авейру:

«Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит ее, а не из-за ценности подарка. Почитай своего отца и свою мать, и твои дни на земле будут долгими», — написала Авейру.