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Малком обошел Бензема в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Малком.
Фото ФК «Аль-Хиляль»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком оформил хет-трик в матче с «Аль-Хазмом» (9:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В этом сезоне форвард забил 9 голов в премьер-лиге. В гонке бомбардиров бразилец обошел француза Карима Бензема, на счету которого 8 голов.

Лидирует форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 15 голов. На втором месте идет одноклубник Малкома Александар Митрович — 11 мячей.

Всего Малком в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 20 играх за «Аль-Хиляль».

Александр Митрович
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
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«Аль-Хиляль» победил «Аль-Хазм» со счетом 9:0, у Малкома — хет-трик

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