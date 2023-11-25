Малком обошел Бензема в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии

Вингер «Аль-Хиляля» Малком оформил хет-трик в матче с «Аль-Хазмом» (9:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

В этом сезоне форвард забил 9 голов в премьер-лиге. В гонке бомбардиров бразилец обошел француза Карима Бензема, на счету которого 8 голов.

Лидирует форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 15 голов. На втором месте идет одноклубник Малкома Александар Митрович — 11 мячей.

Всего Малком в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 20 играх за «Аль-Хиляль».