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3 февраля, 23:31

Кушанашвили: «Более перехваленного персонажа, чем Малком, в российском футболе не было»

Алина Савинова
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Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что думает о бывшем нападающем «Зенита» Малкоме.

«Считаю, более перехваленного персонажа, чем Малком, в российском футболе не было. Ощущение, что об этом говорят те, кто смотрел какой-то другой чемпионат. «На Малкоме держался весь российский футбол»? Да он играл как пьяный грузин. И вот это: «Мы не можем заменить его!» Игрок, как Кузяев, который весь матч таскает на себе рояль — вот это ценность. А про Далера говорят два предложения. Зато орут: «Ушел Малком, в стране закончился смысл жизни!» — цитирует Кушанашвили Sport24.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России. В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Всего за новую команду 26-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-617786-kushanashvili-boleye-perekhvalennogo-personazha-chem-malkom-v-rossii-ne-bylo-igral-kak-pyanyy-gruzin
Малком Филипе (Малком)
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