Малком: «Я в «Аль-Хиляле», чтобы делать свое дело, продолжать завоевывать титулы»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал об адаптации в чемпионате Саудовской Аравии. По его словам, жизнь в этой стране отличается от той, что у него была в Санкт-Петербурге.

«Я счастлив в Саудовской Аравии, уже освоился, новые одноклубники много помогают, как и болельщики «Аль-Хиляля». Главное — хорошо делать свою работу на поле. Я всегда стремился к этому, и в «Зените» мне это часто удавалось. Жизнь тут сильно отличается, она чуть более закрытая, но дела у меня идут хорошо. Здесь иначе, чем в Европе, чем в Санкт-Петербурге. Он для меня — один из самых красивых европейских городов. Я здесь, чтобы делать свое дело, продолжать завоевывать титулы, и это самое главное», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Малкома.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России. В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Всего за новую команду 26-летний форвард провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.