Бензема рассказал, что думает о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, что думает об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к становлению лучшей лиги планеты. Это случится, когда появится больше игроков мирового уровня. Это будет двигать чемпионат вперед», — цитирует Бензема Football Tweet.

В свою команду он перешел минувшим летом на правах свободного агента, покинув перед этим «Реал», за который выступал с 2009 года.