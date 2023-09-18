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Сегодня, 11:33

Бензема рассказал, что думает о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Карим Бензема.
Фото Getty Images

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, что думает об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к становлению лучшей лиги планеты. Это случится, когда появится больше игроков мирового уровня. Это будет двигать чемпионат вперед», — цитирует Бензема Football Tweet.

В свою команду он перешел минувшим летом на правах свободного агента, покинув перед этим «Реал», за который выступал с 2009 года.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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