Колосков — о возможном назначении Манчини в сборную Саудовской Аравии: «Я не его брат, друг или коллега»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Мне все равно. Какая мне разница? Манчини, Конте, Спаллетти... Что мне от этого? Я не его брат, друг или коллега. Ну, будет и будет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колоскова.

Также он предположил, смогут ли знаменитые футболисты, которые ранее перешли в национальную лигу арабского государства, когда-нибудь заиграть за сборную Саудовской Аравии.

«Ни один из этих футболистов, которых подписала Саудовская Аравия, включая Криштиану Роналду, за сборную играть не могут. Они уже заиграны за свои национальные команды. Там могут играть только лишь воспитанники своей федерации. Перешедшие в Саудовскую Аравию футболисты к национальной сборной никакого отношения не имеют. Будут свои воспитанники, которые будут играть в составе сборной команды. Пока мы таких воспитанников не видим», — добавил специалист.

13 августа издание Corriere della Sera сообщило, что представители Федерации футбола Саудовской Аравии хотят, чтобы Манчини возглавил национальную команду страны, и готовы предложить ему трехлетний контракт. Ранее 58-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Италии, которую он возглавлял с 2018 года.