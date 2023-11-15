Гальярдо станет главным тренером «Аль-Иттихада» после отказа Лопетеги

Экс-тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад», сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» обратился к кандидатуре 47-летнего аргентинца после отказа со стороны бывшего тренера «Вулверхэмптона» и «Реала» Хулена Лопетеги.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщалось, что до этого у португальца случилс конфликт с одним из лидеров команды Каримом Бензема.

После 13 туров команда с 24 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.