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Джалилов поделился впечатлениями от игры против Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Истиклола» Алишер Джалилов поделился впечатлениями от игры против «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, в рамках Лиги чемпионов АФК.

«Хорошо запомнил игры против «Аль-Насра», потому что в домашнем матче я даже забил. Роналду — это тот футболист, который хочет постоянно забивать. Если бы не его участие в выездном матче, то я думаю, что мы бы выиграли эту игру. Его стремление, как он заводил команду и болельщиков, только благодаря Роналду им удалось победить нас. Во втором матче Криштиану участия не принимал, и мы сыграли вничью — 1:1», — приводит слова Джалилова Metaratings.ru.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzhalilov-ronaldu-tot-futbolist-kotoryi-khochet-postoyanno-zabivat-328155/
Криштиану Роналду
Футбол
Алишер Джалилов
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