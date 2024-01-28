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Сегодня, 11:04

Глава УЕФА — о дорогих трансферах саудовских клубов: «Это пустая трата денег»

Сергей Разин
корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о дорогостоящих приобретениях саудовских клубов.

«Угроза саудовской лиги в отношении европейского футбола? Я не беспокоюсь об этом. Я не думаю, что футбол можно купить. Видел опрос, который показал, что фанаты следят за конкретными турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98 процентов публики не знали, куда перешел Бензема, но 100 процентов знали, что он раньше играл за мадридский «Реал». Мы видим, что некоторые игроки уже возвращаются.

Я думаю, что в Англии есть клуб, принадлежащий саудовцам, который является хорошим примером того, как нужно работать. «Ньюкасл» не покупал суперзвезд, но они квалифицировались в Лигу чемпионов. Я был удивлен: я ожидал, что они купят много игроков к новому сезону, но этого не произошло, и они сыграли очень хорошо. То, как действует саудовская лига, — не лучший вариант. Это пустая трата денег", — приводит слова Чеферина The Guardian.

Летом 2023 года в клубы из Саудовской Аравии перешли такие игроки, как Карим Бензема, Садио Мане, Н'Голо Канте, Неймар, Джордан Хендерсон и другие.

Александер Чеферин
УЕФА
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