Директор лиги Саудовской Аравии высказался о срыве трансфера Мохамеда Салаха

Директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о срыве трансфера нападающего Мохамеда Салаха.

«Прежде всего, Салах — один из лучших игроков на планете. Я уже говорил ранее, в частном порядке и публично, что мы приветствуем любого, кто хочет приехать в саудовскую лигу. Это касается и Салаха. Но мы должны делать все очень профессионально и уважительно. Это то, для чего мы здесь, это то, для чего лига была усовершенствована — чтобы привносить профессионализм, уважение к эффективности и делать все компетентно. Если этого не произошло, то не потому, что нам больше не нравится этот игрок, или потому, что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это потому, что некоторые вещи не получилось согласовать. Никто не сердится, мы двигаемся дальше, но не закрываем двери, и если представится возможность что-то сделать, и сделать это хорошо, и это приведет Мо Салаха в саудовскую лигу мы будем очень признательны», — приводит слова Эменало Sky Sports.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.