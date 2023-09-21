«Дамак» на своем поле примет «Аль-Хиляль» в рамках 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе принца Султана бин Абдель Азиза в Абхе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Дамак» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появиться на этой странице ближе к матчу.

В августе 2023 года нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

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