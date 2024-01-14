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Сегодня, 11:38

Бензема отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отстранен от тренировочных сборов с командой, сообщает Marca.

По данным источника, такое решение принял главный тренер клуба Марсело Гальярдо из-за того, что Бензема не появился на базе «Аль-Иттихада» в Джидде в пятницу. Теперь 36-летний футболист не поедет с командой на сборы, которые стартуют сегодня в Дубае.

Окружение нападающего сообщило Marca, что Бензема застрял на Маврикии из-за циклона, поэтому не смог вернуться в Саудовскую Аравию.

Ранее информировалось, что Бензема может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане рассматривают вариант аренды до конца текущего сезона.

Контракт нападающего с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне он сыграл 20 матчей, забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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