Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 08:03

Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты.

В качестве голкипера Бензема хотел бы видеть Мануэля Нойера. Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело. Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо. В нападение француз поставил Роналдо и самого себя.

35-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
1
1
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага
Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» и «Аль-Раед» сыграли вничью в матче, который судили Левников и Москалев

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости