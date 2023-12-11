Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты.

В качестве голкипера Бензема хотел бы видеть Мануэля Нойера. Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело. Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо. В нападение француз поставил Роналдо и самого себя.

35-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи.