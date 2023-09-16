Голы Мане и Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Раедом»

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

У победителей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. У хозяев единственный мяч забил Мохамед Фоузаир.

После 6 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 12 очков и расположился на 5-й строчке. «Аль-Раед» (4) идет на 15-м месте.

22 сентября «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Ахли». «Аль-Раед» встретится с командой «Аль-Таавун» днем ранее.