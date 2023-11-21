«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Интер Майами» Месси в феврале: «Последний танец»

В следующем году состоится Кубок Эр-Рияда-2024, в котором примут участие «Аль-Наср», «Интер Майами» и «Аль-Хиляль», сообщается в пресс-релизе команды МЛС.

Турнир запланирован на первую неделю февраля. Точное расписание станет известно позже. Организаторы турнира назвали предстоящее противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси «The Last Dance» (Последний танец).

Last Dance.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач.

В активе 36-летнего Месси 11 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами». Он перебрался в команду МЛС летом этого года.