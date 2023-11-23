Моуринью: «Однажды я присоединюсь к лиге Саудовской Аравии»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил, что в будущем может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Думаю, однажды я присоединюсь к лиге Саудовской Аравии. Думаю, я отправлюсь туда тренировать, да. Но этот день случится не завтра или послезавтра», — приводит Rai1 слова Моуринью.

60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 римляне стали победителями Лиги Европы.

Весной этого года Моуринью получил предложение на 120 миллионов евро из Саудовской Аравии, но отклонил его.