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Оби-Микел: «Азар сказал, что получал предложения из Саудовской Аравии, но у него и так много денег»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби-Микел вспомнил диалог с Эденом Азаром. Бельгиец рассказал ему, почему не захотел продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

«Эден сказал мне: «Стоит ли ехать в Саудовскую Аравию, где я буду зарабатывать миллион в неделю? Что с того? Да, я получил два или три предложения поехать в Саудовскую Аравию. Но у меня много денег. Ты знаешь, как я живу. Я не трачу слишком большие суммы. Но у меня есть деньги, чтобы обеспечивать семью и воспитывать детей», — приводит Marca слова Оби-Микела.

Азар объявил о завершении карьеры игрока 10 октября. Он выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером ЧМ-2018. Всего он забил 33 гола и сделал 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2023/11/21/655c4de0e2704e505f8b45b7.html
Эден Азар
Футбол
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