Дубли Вейналдума и Дембеле принесли «Аль-Иттифаку» Джеррарда победу над «Аль-Таи»

«Аль-Иттифак» дома обыграл «Аль-Таи» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

Хет-триком за гостей отметился Бернард Менса (10-я минута, 36-я и 54-я). За «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, дубль оформили Джорджиньо Вейналдум (2-я и 72-я). и Мусса Дембеле (41-я и 90+3-я).

«Аль-Иттифак» с 16 очками вышел на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» с 7 очками остался девятым.