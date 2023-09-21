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Сегодня, 19:53

Дубли Вейналдума и Дембеле принесли «Аль-Иттифаку» Джеррарда победу над «Аль-Таи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Иттифак» дома обыграл «Аль-Таи» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

Хет-триком за гостей отметился Бернард Менса (10-я минута, 36-я и 54-я). За «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, дубль оформили Джорджиньо Вейналдум (2-я и 72-я). и Мусса Дембеле (41-я и 90+3-я).

«Аль-Иттифак» с 16 очками вышел на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» с 7 очками остался девятым.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
21 сент, 00:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
4:3
Аль-Таи
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
21 сент, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
2:1
Аль-Раед

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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