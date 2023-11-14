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Сегодня, 11:40

Зорин назвал большой гордостью вызов в молодежную сборную России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник молодежной сборной России Даниил Зорин ответил на вопрос о вызове в состав национальной команды.

«Всегда рад представлять свою страну и участвовать в матчах сборной. Это большая гордость. Встретиться ребятами тоже очень рад. Только положительные эмоции», — сказал Зорин.

Также полузащитник поделился мнением о предстоящем матче сборной против «Динамо» Минск, за которое Зорин выступает на правах аренды.

«Сейчас я играю за сборную и хочу победить. В матче с белорусами мы проиграли летом, сейчас хотим победить, то же самое и в матче с «Динамо». Переключил ли тумблер? Само собой. Как отыграл матч, сел в самолет и забыл, что было там. Готовлюсь к предстоящему матчу», — добавил Зорин.

Футбол
Сборная России по футболу
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