Жуков: «Карпин возглавил сборную России в момент, когда она находится в самой низкой точке»
20:52
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в «Ростове» с национальной командой.
«На мой взгляд, Карпин очень хороший и опытный тренер. Я на самом деле очень рад, что выбрали отечественного специалиста. Думаю, что у него все получится. Но ему будет, конечно, непросто», — цитирует Жукова ТАСС.
Карпин тренирует «Ростов» с 2017-го. В сезоне-2020/21 команда под руководством специалиста заняла 9-е место в Тинькофф РПЛ.
Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в чемпионате России (2009, 2011/12).
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