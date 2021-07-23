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Онопко может войти в тренерский штаб сборной России

20:51
Валерий Карпин и Виктор Онопко. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Валерий Карпин и Виктор Онопко. Фото Александр Федоров, «СЭ».
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко может пополнить тренерский штаб сборной России, сообщает 23 июля РБК. Ранее главным тренером национальной команды был назначен Валерий Карпин.

«Переговоры близки к завершению. Разговоры с ним велись еще на прошлой неделе», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

51-летний Виктор Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009 по 2020 год. Также он ранее выступал за сборную России (109 матчей, 7 голов).

Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Он заменил в национальной команде Станислава Черчесова, который ушел после завершения Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60fafd519a7947e564e17c84?from=newsfeed

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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости