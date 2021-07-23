Онопко может войти в тренерский штаб сборной России
20:51
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко может пополнить тренерский штаб сборной России, сообщает 23 июля РБК. Ранее главным тренером национальной команды был назначен Валерий Карпин.
«Переговоры близки к завершению. Разговоры с ним велись еще на прошлой неделе», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
51-летний Виктор Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009 по 2020 год. Также он ранее выступал за сборную России (109 матчей, 7 голов).
Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Он заменил в национальной команде Станислава Черчесова, который ушел после завершения Евро-2020.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60fafd519a7947e564e17c84?from=newsfeed
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8.1%
Выйдет на ЧМ и уйдет из клуба
24.2%
Выйдет на ЧМ — и будет совмещать дальше
20.1%
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