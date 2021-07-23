Онопко может войти в тренерский штаб сборной России

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко может пополнить тренерский штаб сборной России, сообщает 23 июля РБК. Ранее главным тренером национальной команды был назначен Валерий Карпин.

«Переговоры близки к завершению. Разговоры с ним велись еще на прошлой неделе», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

51-летний Виктор Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009 по 2020 год. Также он ранее выступал за сборную России (109 матчей, 7 голов).

Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Он заменил в национальной команде Станислава Черчесова, который ушел после завершения Евро-2020.