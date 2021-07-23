Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Дасаев положительно оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной

20:54
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Карпин в сборной — это хорошо, — сказал Дасаев «СЭ». — Валерий Карпин работал в «Спартаке», тренировал «Ростов», в Испании поиграл. Наверное, что-то должно получиться. Единственное, что игроки у нас не поменяются. Если он сможет внедрить свой подход к построению команды, то все у нас будет хорошо. Сложный характер? Профессиональные качества, как мне кажется, находятся на первом плане. Такой он человек, что же теперь сделаешь. Если он в командах находил общий язык, то и в сборной сможет выстроить диалог».

Дасаев также отметил, что для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2022 осталось очень мало времени.

«Времени до отбора к чемпионату мира-2022 очень мало. Подготовить команду — это очень сложно. Будем надеяться и держать кулаки, что у Карпина все получится», — добавил Дасаев.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Результаты опроса

проголосовало: 2895
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Выйдет на ЧМ и уйдет из сборной
8.1%
Выйдет на ЧМ и уйдет из клуба
24.2%
Выйдет на ЧМ — и будет совмещать дальше
20.1%
Не выйдет на ЧМ — и это печаль
47.6%
Обсудить опрос

Читайте также

РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Кем была погибшая жена певца Сумишевского — фото
В Росавиации объяснили отказ в разрешении на полеты на курорты Египта
Миллиарды загадочных слепых червей выползли из горных ледников
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости