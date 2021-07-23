Дасаев положительно оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Карпин в сборной — это хорошо, — сказал Дасаев «СЭ». — Валерий Карпин работал в «Спартаке», тренировал «Ростов», в Испании поиграл. Наверное, что-то должно получиться. Единственное, что игроки у нас не поменяются. Если он сможет внедрить свой подход к построению команды, то все у нас будет хорошо. Сложный характер? Профессиональные качества, как мне кажется, находятся на первом плане. Такой он человек, что же теперь сделаешь. Если он в командах находил общий язык, то и в сборной сможет выстроить диалог».

Дасаев также отметил, что для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2022 осталось очень мало времени.

«Времени до отбора к чемпионату мира-2022 очень мало. Подготовить команду — это очень сложно. Будем надеяться и держать кулаки, что у Карпина все получится», — добавил Дасаев.

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.