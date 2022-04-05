Жирков про конфликт со Слуцким: «Не обижаюсь, но пропустил Евро»

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал о конфликте с Леонидом Слуцким перед Евро-2016.

На тот момент Слуцкий возглавлял сборную России.

— Слуцкий объяснял, как надо играть. Фланговые [защитники] должны были держать линию. А я все время говорил: «Если я могу атаковать полузащитника, против которого играю, если я могу его встретить, зачем мне отходить назад, чтобы его кто-то догонял?» Я просто не понимал этого.

— А он отвечал: «Юра, ты держишь линию, линия сама мяч не отберет, почему ты игрока не атакуешь?»

— Ну вот, а потом все было наоборот. Я не понимал, что делать. Не понимаю, что он от меня хотел.

— После этой истории ты приостановил карьеру в сборной. Вы общались со Слуцким после этого?

— Общались. Уже после чемпионата Европы был матч «Локомотив» — «Зенит», Смольников ехал в аэропорт и попросил порекомендовать ресторан. Я ему посоветовал заведение на Ходынке. Он меня с собой позвал, сажусь в машину, и Игорь говорит, что сейчас еще Леонид Викторович подойдет. Он заходит в машину: «Ой, Юра!» Поговорили, на этом все.

— Он же такой человек, на которого невозможно обижаться.

— Я и не обижаюсь. Но Евро я пропустил... (смеется).

На Евро-2016 сборная России под руководством Слуцкого заняла последнее, 4-е место в группе B с 1 очком в 3 матчах и не смогла выйти в плей-офф турнира.