Самедов: «Хорватия уже не та, что два-три года назад»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу H вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— У хорватов сейчас смена поколений, — сказал Самедов. — Честно стоит признать, из всех топов Хорватия — это уже не та сборная, которая была два-три года назад. Лидеры уже возрастные. Луке Модричу уже 35 лет. Словакия — тоже отлично. Все страны нам под силу. Хорошая группа. (Екатерина Звенигородская)