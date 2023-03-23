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Лещенко — перед товарищеским матчем России с Ираном: «Сейчас нам надо двигаться на «Восток»

Лещенко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Ирана
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Заслуженный артист России Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против Ирана.

«Сейчас мы лишены возможности играть на международной арене, но Иран — неплохая команда. Я надеюсь, что интерес какой-то будет. Нам надо двигаться сейчас на «Восток». Может быть, какая-то лига появится. Я думаю, что игра вызовет интерес. Посмотрим на качество игры нашей сборной, поболеем за них. По поводу результата ничего не могу сказать», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Лев Лещенко
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