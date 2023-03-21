Карпин не считает, что интерес к сборной России угас

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что интерес к национальной команде стал меньше.

— Нет, я это не почувствовал. Как были обсуждения, хорошие и плохие, так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы еще есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно.

— Почему тренировка сборной прошла на базе «Динамо»?

— Потому что здесь поле открытое, поле готовое. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичней.